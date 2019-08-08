Куала-Лумпур, , 21:51 — REGNUM

Односторонние действия правительства США нанесут ущерб интересам всех стран, включая саму Америку; ни одна страна, включая Малайзию, не выиграет от торговой войны потому, что победителей в таких войнах не бывает, уверен министр финансов Малайзии Лим Гуан Энг, сообщает 8 августа Синьхуа.

Заявление министра было сделано на полях совместного китайско-малайзийского делового совета Форума экономического сотрудничества между двумя странами в рамках инициативы «Пояса и пути». Глава минфина Малайзии считает, что разговоры о «выигрыше» Куала-Лумпура от сложившейся ситуации указывают на непрофессионализм подобных комментаторов; глобальной экономике, по его мнению, недостает уверенности, что негативно сказывается в том числе и на странах — участницах объединения АСЕАН, в которое входит Малайзия.

Лим Гуан Энг выразил уверенность, что консультации между КНР и США продолжатся и приведут к позитивным результатам.