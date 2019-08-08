Рязань, 8 августа 2019, 21:00 — REGNUM
Руководителя муниципального предприятия «Водоканал города Рязани» привлекут к дисциплинарной ответственности за допущенную задержку ремонтных работ на городских сетях водоснабжения и подачи холодной воды потребителям в Октябрьском и Советском районах. Такое решение было принято на экстренном совещании, сообщили 8 августа в пресс-службе мэрии.
Городские власти отмечают отсутствие слаженности и согласованности в работе специалистов «Водоканала», жителям в оперативном порядке не был организован подвоз воды. На предприятии также необходимо провести служебную проверку и профилактическую работу среди работников.
Отметим, что вечером 7 августа из-за аварии в двух районах Рязани прекратили и снизили подачу воды. Ремонтные работы затянулись до 11:00 8 августа.