Йошкар-Ола, , 20:37 — REGNUM

В Марий Эл за неделю, закончившуюся 4 августа, и хлеб, и мука подешевели. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

Так, по сравнению с предыдущей неделей, цена ржаного хлеба и хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки в республике снизилась на 1%, средняя цена составляет 44,91 рубля за кг. Причём максимальная цена, которая может встретиться в регионе, достигает 55,58 за кг.

Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта в Марий Эл подешевели за неделю на 5,2%, средняя цена этих продуктов питания составляет 33,82 рубля за кг. А вот максимальная доходит до 36 рублей за кг.

Пшеничная мука подешевела менее значительно — на 0,3%, однако разброс цен на муку достаточно большой: при максимальной цене в 57,9 рубля за кг, минимальная составляет 21,95 за кг.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в России зафиксирован рост цен на хлеб в размере 4,8% при среднем показателе инфляции в 2,7% по сравнению с декабрём 2018 года. При сравнении данных за январь — июль прошлого года и аналогичным периодом текущего года хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 7,7%.