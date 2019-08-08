Тверь, , 20:32 — REGNUM

С рядом инициатив по развитию льноводства выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя в рамках пленарной сессии Всероссийского Дня льняного поля, который 8 августа проходит в Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В сессии по теме «Потенциал льняного комплекса России» приняли участие заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов и другие почётные гости. В частности, глава Тверской области предложил на федеральном уровне разработать межведомственную отраслевую программу по развитию льноводства, в которой будут предусмотрены пакеты мер поддержки на всех этапах производства.

Всероссийский День льняного поля Пресс-служба правительства Тверской области

«Мы как регионы будем активно принимать участие в этой программе. Это даст возможность развивать комплексно производство, селекцию, технику, переработку и экспортный потенциал отрасли. Алексей Гордеев предложил на уровне Минсельхоза РФ проводить защиту проектов по развитию льна — очень хорошее и эффективное решение, потому что мы сможем адресно сформировать основные направления развития льноводства, включая переработку и дальнейшую реализацию готовой продукции», — отметил Игорь Руденя.

Также глава Тверской области выступил с предложением открыть на базе Тверской государственной сельхозакадемии направление подготовки специалистов для льноводства, с применением практикоориентрованного подхода в обучении. При этом регион готов принимать участие в финансировании программы по поддержке молодых специалистов-льноводов в сельской местности, например, помогать с жильём.

«Это даст возможность не просто заниматься производством льна, даст новый позитивный импульс в развитии сельских территорий, что особенно важно для Тверской области», — сказал Руденя.

Наконец, тверской губернатор предлагает внедрить на федеральном уровне систему компенсации затрат льноводам по результатам реализации готовой продукции. Такой подход уже работает в Тверской области.

Вице-премьер Алексей Гордеев поддержал инициативы, отметив, что к восстановлению перспективной отрасли льноводства сегодня готовы и регионы, и бизнес. «Осталось только, чтобы федеральное ведомство подготовило эффективное современное предложение. Такие поручения будут даны», — добавил зампредседателя правительства.

Напомним, в Дне льняного поля принимают участие более 260 человек. В чих числе — ведущие российские и зарубежные льноводы, специалисты по переработке льнотресты, отраслевые эксперты, сельхозпроизводители из целого ряда российских регионов. В рамках пленарной сессии Алексей Гордеев выступил с предложением сделать Тверскую область якорным регионом по развитию льноводства.

Сегодня эта отрасль в регионе считается одной из наиболее перспективных — региональные власти оказывают активную поддержку производителям этой культуры. В 2018 году в Тверской области благодаря системному подходу на 12,5% выросло производство льноволокна. В регионе работает 15 льносеющих хозяйств, первичную переработку льносырья осуществляют шесть заводов.