Ижевск, , 20:19 — REGNUM

В Удмуртии по состоянию на 5 августа, наблюдается рост цен как на ржаной хлеб, так и на пшеничный. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

Так, в течение недели, ржаной хлеб и хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки в республике подорожал на 2,06%, цена за килограмм составляет 44,05 рубля. При этом хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов подорожали лишь на 0,54% за неделю, цена составляет 46,96 рубля за кг. В то же время стоимость пшеничной муки выросла за указанный период на 1,65%, в регионе средняя цена составляет 33,2 рубля за кг.

Неделей ранее цена ржаного и пшеничного хлеба, а также муки снижалась на 0,17−0,21%.

Как сообщало ИА REGNUM, самая высокая стоимость хлеба среди регионов Приволжского федерального округа наблюдается в Самарской области, самая низкая цена — в Чувашии и Саратовской области.