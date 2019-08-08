Тверь, , 20:19 — REGNUM

Сделать Тверскую область якорным регионом по развитию льноводства предложил заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев 8 августа на Всероссийском дне льняного поля, который прошел в Верхневолжье, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Одним из центральных событий Дня льняного поля стала пленарная сессия «Потенциал льняного комплекса России», в которой приняли участие Алексей Гордеев, губернатор Игорь Руденя, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов и другие.

День льняного поля Пресс-служба правительства Тверской области

«Сегодня в мире растёт спрос на лён. Я, как зампред правительства, готов подписать соответствующий перечень поручений различным министерствам и ведомствам, чтобы мы скоординировали усилия и вышли в ближайшие годы на увеличение производства этой культуры, встроились в программу поддержки экспорта. Предлагаю сделать Тверскую область якорным регионом по производству льноволокна», — сказал Алексей Гордеев.

В ходе встречи рассматривались вопросы поддержки и кадрового обеспечения отрасли, предоставления субсидий льноводам. И.о. главы Минсельхоза РФ сообщил, что по итогам анализа состояния отрасли разработан комплекс мер по ее поддержке.

«Льготные кредиты, возмещение затрат льноводам — всё это должно упаковываться в региональные программы развития отрасли. Сегодня на тверской земле дан старт этой программе с использованием мер федерального и регионального уровня, что даст возможность как можно быстрее удовлетворить потребность отечественной промышленности в сырье, создать экспортный потенциал», — сказал Хатуов.

Алексей Гордеев и Игорь Руденя также осмотрели льняные делянки, сельскохозяйственную технику и выставку достижений льноводства. В рамках Дня льняного поля было представлено более 30 единиц техники и оборудования, льносырье, волокно, строительные утеплители, продукты питания, текстиль, удобрения.

Отметим, в общей сложности на Всероссийский День льняного поля в Тверскую область съехались ведущие российские и зарубежные льноводы, специалисты по переработке льнотресты, отраслевые эксперты, сельхозпроизводители из Брянской, Ивановской, Костромской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Татарстана, Удмуртии, Марий Эл — всего более 260 участников. В рамках мероприятий прошёл круглый стол о перспективах развития льноводства, также в региональном правительстве Игорь Руденя и Джамбулат Хатуов обсудили развитие сельского хозяйства Тверской области, перспективы льноводства и других отраслей.

Отметим, что для Тверской области льноводство является одним из наиболее перспективных направлений растениеводства. В 2018 году лён включён в перечень культур, на которые в регионе предоставляется субсидия на оказание несвязанной поддержки. Ставка субсидии в 2019 году составляет 10 тыс. рублей на 1 га, предусмотренный объем финансирования — 50 млн рублей. Общий объем средств, предусмотренных на поддержку в Тверской области льноводства в период с 2017 по 2019 годы, составляет более 165,5 млн рублей.