Барнаул, , 15:15 — REGNUM

Принято распоряжение правительства РФ от 3 августа 2019 года № 1725-р об отнесении города Барнаул к ценовой зоне теплоснабжения. Проект распоряжения в правительство РФ был внесён Минэнерго РФ по предложению администрации Алтайского края и Сибирской генерирующей компании (СГК). При подготовке указанного предложения учитывалось текущее состояние теплосетевой инфраструктуры города, 60% которой̆ уже эксплуатируются сверх нормативного срока в 30 лет, причём износ оборудования тепловых пунктов достигает 98%, а число повреждений на тепловых сетях растёт.

Принятое решение позволит приступить к масштабной̆ модернизации системы теплоснабжения Барнаула, отметили в службе по связям с общественностью алтайского филиала СГК.

Чтобы остановить деградацию ключевой̆ системы жизнеобеспечения города, необходимы значительные инвестиции в модернизацию и ремонт сетей̆, тепловых пунктов и источников теплоснабжения. Обеспечить эти инвестиции позволит переход к долгосрочному ценовому регулированию с привязкой̆ к показателям инфляции.

Вложения в систему теплоснабжения будут увеличены более чем в 5 раз. Программа предусматривает вложения в 6 млрд. рублей, основная доля из которых будет вложена до 2024 года. Кроме этого в Барнауле вкладывается 1,8 млрд. рублей в муниципальные сети путём концессии. Масштабные работы повысят надёжность функционирования системы и качество услуг, оказываемых потребителю, обеспечат оптимизацию источников теплоснабжения. Кроме того, в рамках проекта будет сформирована прочная инфраструктурная основа для долгосрочного развития Барнаула и расширения строительства нового жилья, будет обеспечена синхронизация с программами развития транспортной̆ системы, благоустройства города и повышения качества городской̆ среды.

Переход Барнаула в ценовую зону теплоснабжения так же был согласован Минстроем России и ФАС России.

Напомним, ранее решением правительства РФ к ценовой зоне теплоснабжения были отнесены город Рубцовск Алтайского края и посёлок Линёво Новосибирской области.

Между тем в 2019 году СГК уже приступила к инвестициям в теплоснабжение Барнаула, не дожидаясь подписания постановления о включения Барнаула в ценовую зону. В текущем году в теплосетевую инфраструктуру столицы Алтайского края направлено уже более 1 млрд. рублей.

В настоящее время компания ведёт переговоры о возможности перехода на новый долгосрочный метод инвестиционного регулирования в ряде других городов присутствия. Новый метод позволяет в 4−5 раз увеличить инвестиции в теплоснабжение, тем самым существенно улучшить состояние инфраструктуры и повысить качество услуг.