Барнаул, , 14:51 — REGNUM

В Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей, временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов Ленинского и Центрального районов. Как сообщает управление по внешним связям алтайского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК), под кратковременные ограничения ресурса попадут более 6 тысяч человек.

Энергетики Сибирской генерирующей компании продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 5 августа в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 17,2 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают: 8 августа с 8:00 до 18:00 по местному времени — 9 многоквартирных домов по улицам В. Кащеевой и Монтажников; с 9:00 по местному времени 12 августа до 9:00 по местному времени 16 августа — 6 многоквартирных домов и детский сад по улицам Папанинцев и Челюскинцев, пер. Сейфуллинский.

Под ограничение горячей воды попадают 6399 жителя — именно столько горожан могли бы попасть под отключение тепла, в случае повреждения теплосетей на этом участке зимой. Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса: с 9:00 по местному времени 5 августа до 9:00 по местному времени 8 августа — 96 многоквартирных домов, 5 детских садов, поликлиника, больница, 2 школы и 4 административных зданий в микрорайонах Жилплощадка и ВРЗ; до 9:00 по местному времени 19 августа — 5 многоквартирных домов 202 частных дома в границах улиц Советской Армии и Транзитной, проездов Ракетного и Контурного;

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте.