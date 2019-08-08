Рига, , 19:23 — REGNUM

Рост латвийского ВВП на 2,1% — один из самых низких показателей с 2015 года и с такими темпами Латвия достигнет среднего уровня ЕС лишь в 2108 году. К такому выводу пришел латвийский общественный и научный деятель Юрис Пайдерс, сообщает новостной портал press. lv

Из расчетов Пайдерса следует, что Латвии понадобится практически весь XXI век для того, чтобы достичь среднего уровня ЕС. Это может произойти и в этом столетии, считает Пайдер, если, например, не произойдет никаких экономических катастроф во Франции или Германии.

По мнению Пайдерса, было бы лучше латвийским властям перестать обманывать себя и свое населения обещаниями про достижение Латвией среднего уровня в ЕС в течение следующих 10−20 лет.

Юрис Пайдерс — общественный и научный деятель Латвии, доктор географических наук, доцент факультета географии и наук о Земле Латвийского университета, заместитель главного редактора газеты Neatkarīgā rīta avīze, а также президент Союза журналистов Латвии.