Нью-Йорк, США, , 18:31 — REGNUM

Аналитики Standard Chartered не надеются на рост нефтяных цен в долгосрочной перспективе из-за торговой войны США и Китая и угрозы падения глобального спроса, 8 августа передает агентство Reuters.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам исполнительного директора отдела по энергетическим исследованиям Standard Chartered Эмили Эшфорд, рост может быть только краткосрочным «из-за страха серьезного и многолетнего упадка в экономических отношениях США и Китая».

Аналитик отмечает, что рост нефтяных котировок в настоящий момент является коррекцией после «слишком экстремального» падения несколькими днями ранее.

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