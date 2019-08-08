Барнаул, , 14:28 — REGNUM

3 августа правительство РФ приняло распоряжение об отнесении Барнаула к ценовой зоне теплоснабжения. Таким образом был одобрен запуск масштабного проекта по модернизации теплоэнергетики города. Заместитель генерального директора — директор алтайского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Игорь Лузанов рассказал в интервью управлению по внешним ссвязям компании о состоянии системы теплоснабжения Барнаула, действиях компании по ее улучшению и первых результатах начатой модернизации, которые уже в этом году положительно скажутся на качестве услуг, оказываемых барнаульцам.

О состоянии системы теплоснабжения

«Более 1300 км тепловых сетей СГК обслуживает в Барнауле и больше половины из них достигли нормативного срока службы 30 лет. Из-за этого растет количество повреждений и вместе с тем отключений тепла и горячей воды. В прошлом году под отключение попадали 482 тысячи барнаульцев. За семь месяцев этого года уже обнаружено и устранено 929 повреждений — на 9% больше, чем за этот же период 2018 года. Большая часть из них выявляется и устраняется во время летних испытаний и это позволяет быть спокойнее в отопительный период. Чтобы в будущем уверенно гарантировать барнаульцам качественное теплоснабжение, ситуацию нужно переламывать посредством увеличения объема перекладок.»

Какой объём средств вложит СГК в теплосетевой комплекс города

«Еще в прошлом году нами тщательно разработана долгосрочная программа, которая предполагает вложение в систему теплоснабжения Барнаула 7,8 млрд рублей. Из них 6 млрд рублей позволит инвестировать переход Барнаула в ценовую зону теплоснабжения. Эти инвестиции производятся в основном в следующие 5 лет. Остальные вложения зафиксированы концессионым соглашением и проводятся до 2032 года. Помимо этого, продолжим реализовывать ежегодную ремонтную программу».

Когда начнутся вложения

«Вернувшись к данным статистики повреждений, после отправки пакета документов по переходу Барнаула в ценовую зону, совместно с администрацией города мы начали инвестиции уже в этом году, не дожидаясь решения Правительства.

Два года назад аналогичным путем мы пошли в Рубцовске. Региональная и муниципальная власти нас поддержали. Там ситуация была более критической и город рисковал сорвать отопительный сезон. Вложения сделаны в первую очередь в самую изношенную инфраструктуру, чтобы у горожан не возникало нареканий к надежности отопления. Теперь мы повышаем там эффективность и качество теплоснабжения и горячего водоснабжения».

Что уже сделано и что планируется в 2020 году

В Барнауле в этом году объемы перекладки впервые приблизились к нормативному значению в 3% протяженности сетей. Работы ведутся на более чем 50 участках — это порядка 30 км трубопроводов. Затраты на проведение работ составляют более 1 млрд рублей. Это и инвестиционная, и ремонтная программы. В сравнении с финансовыми объемами прошлого года вложения выросли в 4 раза.

Уже выполнено 60% от общего объема работ — более 17 км. Их качество тщательно контролируется. Срок окончания всех работ — 15 сентября.

В следующем году объем перекладки тепловых сетей будет еще масштабнее. Только инвестиционная программа предполагает замену 25 км сетей и ремонт 48 центральных тепловых пунктов. Будет вложено более миллиарда рублей. Еще 13 км мы заменим в ходе реализации ремонтной программы. Итого город получит 38 км новых тепловых сетей и рост надежности всей системы теплоснабжения.

Надеемся, что результаты нашей работы послужат примером для других городов со схожими проблемами в теплоснабжении и они увидят как можно эффективно действовать в такой ситуации благодаря использования модели долгосрочного тарифного регулирования».