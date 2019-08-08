Тюмень, , 18:24 — REGNUM

Банкротство Антипинского НПЗ вновь отложено. Арбитражный суд Тюменской области объявил перерыв до 12 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Решение отложить судебное разбирательство связано с параллельным ходатайством ещё одного кредитора Антипинского НПЗ — ООО «Трансойл».

Напомним, дело о банкротстве Антипинского НПЗ зарегистрировано Арбитражным судом Тюменской области 20 мая 2019 года. Иск о несостоятельности предприятия и невозможности платить по кредитам поступил от руководства предприятия. Общая сумма долгов завода, согласно иску, составляет 346,4 млрд рублей.

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод под Тюменью, подключённый к магистральным нефтепроводу. В активах АНПЗ также числятся три месторождения в Оренбургской области.

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