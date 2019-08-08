Белгород, , 18:14 — REGNUM

Белгородский научно-образовательный центр, единственный в стране аграрной направленности, будет работать на пяти основных платформах. Базовые направления определили 8 августа на совещании в Шебекинском городском округе. От НОЦ ждут новых конкурентоспособных технологий и продуктов мирового уровня, их дальнейшей коммерциализации, а также подготовки качественно новых профессиональных кадров для аграрной науки и производства, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.

Основной площадкой проекта станет Белгородский государственный национальный исследовательский университет. На совещании определили четыре базовые научно-производственные платформы: «Селекционно-генетические исследования, клеточные технологии и генная инженерия», «Биотехнологии», «Цифровая трансформация АПК и ресурсосбережение», «Производство продуктов питания и ветпрепаратов, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции». Каждая платформа включает в себя ряд проектов. Кроме того, есть предложение включить в НОЦ новую, пятую, платформу, связанную с переработкой органических отходов и ТКО.

Научно-образовательные центры создают по указу президента страны. Благодаря НОЦ Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира. Планируется, что к 2024 году таких центров будет 15.