Москва, , 18:17 — REGNUM

Первое место по объёмам торговли с Россией занимает Европейский союз (ЕС), который является крупнейшим экономическим партнёром РФ. Об этом сообщается в специальном отчёте на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

На долю ЕС в январе-июне 2019 года приходилось 42,2% российского товарооборота. Годом ранее этот показатель составлял 43,8%, следует из документа. Для сравнения — на страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пришлось 31,7% товарооборота, на страны Содружества независимых государств (СНГ) — 12,1%, на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — 8,3% внешней торговли РФ.

При этом среди стран — торговых партнёров России первое место занял Китай, товарооборот с которым в первые шесть месяцев 2019 года вырос на 0,7% и составил 50,3 млрд долларов США. Второе место заняли Нидерланды, товарный оборот с которыми вырос на 13,8%, составив 25,9 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров Германия с 25,1 млрд долларами торгового оборота, что составляет всего 86,3% от показателей января-июня 2018 года.

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