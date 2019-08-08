Вильнюс, , 18:13 — REGNUM

Предприятие «Балтийская АЭС» подписало договор с латвийской компанией Spectrum Baltic о продаже электроэнергии из Калининградской области в Литву. Литовский государственный совет по регулированию энергетики сегодня, 8 августа, предоставил латвийскому предприятию соответствующее разрешение, сообщает литовское агентство BNS со ссылкой на собственные источники в совете. На сайте учреждения уведомления о подобном разрешении нет.

Атомная электростанция Иван Шилов © ИА REGNUM

Балтийская АЭС в Калининградской области не построена, но компания «Балтийская АЭС» как юридическое лицо существует и занимается торговлей электроэнергией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, БалтАЭС на территории Калининградской области планировалась не только для обеспечения электроэнергией самого Калининграда, но и с прицелом на продажу излишков в Литву и Польшу. Проект в настоящий момент заморожен.

Прибалтика до 2025 года намерена разорвать все электроэнергетические связи с Россией и Белоруссией и синхронизировать свои системы с системами континентальной Европы, покинув БРЭЛЛ.