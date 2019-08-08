Киев, , 18:03 — REGNUM

Команде президента Зеленского будет достаточно непросто открыть рынок сельскохозяйственных земель для продажи из-за возможных массовых протестов.

Об этом 8 августа в эфире украинского телевидения заявил политологИгорь Рейтерович.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сегодня Зеленский в очередной раз пообещал ввести рынок земли с 2020 года, приняв все нужные для этого документы еще в этом году. По его словам, новые законы уже в следующем году позволят создать рынок земли на 40 млн га земли, которая является лучшей в мире по своему качеству. Сегодня же заместитель главы Офиса президента УкраиныАлексея Гончарука заявил, что предположительно с середины следующего года на Украине удастся запустить рынок земли.

Игорь Рейтерович считает, что несмотря на уверенность в лагере Зеленского, в вопросе продажи земли не все будет так просто.

«По состоянию на сегодня в Украине есть огромное количество общественных и профессиональных групп, которые выступают категорически против этого в ближайшей перспективе. Они считают, что нужна большая подготовительная работа, а уже потом открывать рынок… В противном случае перед Верховной радой будет собираться много людей… Значительная часть фермерских ассоциаций будут категорически против такой скорости. Они будут через механизмы прямого действия — акциями протеста пытаться на это повлиять», — прогнозирует Рейтерович.