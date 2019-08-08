Симферополь, , 18:03 — REGNUM

Симферопольский МУП «Горзеленхоз» после недавнего преобразования будет ежегодно выращивать до 500 тысяч саженцев цветов. Об этом 8 августа на встрече с главой РК заявила руководитель администрации крымской столицы Наталья Маленко.

«В этом году у нас возрождается «Горзеленхоз», осенью там будут полноценно работать полсотни человек. Это позволит нам вместо тех 85 тысяч цветов, которые мы были вынуждены покупать, иметь порядка 450−500 тысяч своих саженцев, выращенных в теплицах», — уточнила Маленко.

Как сообщало ИА REGNUM, власти города сообщили о том, что в симферопольском парке им. Шевченко построят два детских досуговых центра и часовню.

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