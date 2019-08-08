Симферополь, 8 августа 2019, 18:03 — REGNUM
Симферопольский МУП «Горзеленхоз» после недавнего преобразования будет ежегодно выращивать до 500 тысяч саженцев цветов. Об этом 8 августа на встрече с главой РК заявила руководитель администрации крымской столицы Наталья Маленко.
Как сообщало ИА REGNUM, власти города сообщили о том, что в симферопольском парке им. Шевченко построят два детских досуговых центра и часовню.
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