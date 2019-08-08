Оренбург, , 18:33 — REGNUM

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер сегодня, 8 августа, обратился к президенту России Владимиру Путину с инициативами по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и государственной программы РФ «Развитие образования».

«В соответствии с национальным проектом мы должны обеспечить 50% нормативного состояния дорог. Сегодняшний паспорт национального проекта у нас достигает всего 34,1. Этот вопрос мы поднимали на Госсовете, который Вы проводили. И хотелось бы обратиться к Вам, чтобы Вы дали соответствующее поручение правительству всё‑таки попытаться этот норматив до 50 довести.

В регионе 26 тысяч километров дорог. С учётом того, что 5% лесов, в основном степи и дороги — конечно, износ дорог является важным и критичным для региона. Хотел бы обратиться к Вам, чтобы Вы поддержали эту инициативу и дали соответствующее поручение вместе доработать по дорогам», — сказал Денис Паслер.

На сегодня общая протяженность дорог регионального значения в Оренбургской области составляет 12 315 км. Дополнительное финансирование мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволит привести в нормативное состояние 6157 км дорог. Денис Паслер подчеркнул, что для выполнения нового целевого показателя национального проекта у региона есть необходимые трудовые ресурсы, но необходима дополнительная поддержка федерального центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Напомним, 8 августа состоялась встреча президента Владимира Путина с врио губернатора Денисом Паслером. Обсуждалось текущее социально-экономическое положение в регионе: реорганизация ряда промышленных предприятий, дорожное строительство, капитальный ремонт и строительство школ и учреждений здравоохранения.