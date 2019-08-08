Москва, , 17:58 — REGNUM

Роспотребнадзор выявил около восьми тысяч нарушений в ходе проверок объектов торговли на предмет соблюдения порядка реализации молочных и молокосодержащих продуктов. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в соответствии с постановлением правительства России с 1 июля 2019 года размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговых помещениях должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить эти продукты от прочих, и должно сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

«По состоянию на 1 августа уже проверено почти 5 тысяч объектов торговли на которых выявлено около 8 тысяч нарушений», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В частности, как показала проверка, 63% магазинов до сих пор не изменили порядок своей работы, не разместили в торговых залах надписи «Продукты без заменителя молочного жира» и визуально не отделили такие продукты.

Отмечается, что наибольшая доля торговых объектов, в которых были выявлены нарушения, принадлежит торговым сетям «Магнит» (72% проверенных объектов работали с нарушениями), «Перекресток» (70%), «Ашан» (68,4%) и «Дикси» (66,2%).

По фактам выявленных нарушений было составлено более трёх тысяч протоколов об административных правонарушениях по статье 14.15 КоАП «Нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров», сообщает Роспотребнадзор.