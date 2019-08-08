Оренбург, 8 августа 2019, 18:32 — REGNUM
Сегодня, 8 августа, президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Оренбургской области Денисом Паслером. Врио главы региона отчитался о проделанной за пять месяцев работе и задачах, которые предстоит решить в ближайшее время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Первой темой во время разговора о социально-экономическом положении области стал вопрос занятости. Денис Паслер проинформировал о положительной динамике выхода из кризиса предприятий металлургического комплекса на востоке Оренбуржья. На базе ОРМЕТО-ЮУМЗ в начале августа сделана первая плавка стали.
Он также подчеркнул, что проделана большая работа по формированию заказов.
По его словам, предприятия не модернизируются, не инвестируются, люди «находятся в подвешенном состоянии». Но сейчас есть график, «дорожная карта», банки начнут выставлять на продажу, подыскивать потенциальных инвесторов, которые в последующем найдутся и будут заниматься инвестированием в предприятия и рабочие места.