Москва, , 18:13 — REGNUM

С января по июнь 2019 года импорт товаров в Россию составил 114,3 млрд долларов США, что на 2% меньше показателей аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщается в специальном докладе на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

При этом 88,6% импорта приходится на страны дальнего зарубежья и только 11,4% на страны СНГ. Что касается структуры импорта, то большую его часть занимают машины и оборудование. На эту категорию товаров приходится 45,9% от всех поставок продукции в РФ.

Стоимостный объём ввоза машин и оборудования по сравнению с январем-июнем 2018 года снизился на 4,5%, в том числе, механического оборудования — на 8,2%, инструментов и аппаратов оптических — на 2,3%, электрического оборудования — на 5,7%. Возросли физические объемы импорта грузовых автомобилей на 30,9%, легковых автомобилей — на 3,9%.

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