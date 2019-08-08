Киев, , 17:44 — REGNUM

В ближайшие годы рост внутреннего валового продукта (ВВП) Украины выйдет на уровень 5−7% в год, а сама страна кардинально изменится.

Об этом 8 августа заявил в Анкаре президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед представителями турецкого бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM

Он сообщил, что на Украине уже назначено «прогрессивное руководство в налоговой, таможенной и приграничной службах». Также в ближайшее время в стране появится «профессиональное правительство и порядочный генпрокурор», объяснил Зеленский аудитории.

«Попробую вам как потенциальным партнерам немного раскрыть наши амбициозные планы. Последние 28 лет были для Украины не очень успешными. Украинский народ дал этому оценку. Сейчас у меня и моей команды есть полный мандат на изменения. Мы уже имеем большинство в парламенте, скоро сформируем профессиональное правительство и выберем порядочного генерального прокурора. Мы обязательно воспользуемся своим шансом изменить страну», — сказал Зеленский.

Кроме того, глава украинского государства анонсировал масштабные инвестиции в инфраструктуру и рассказал о планах утроить мощность украинского военно-промышленного комплекса.

«За это время (каденции президентства Зеленского — ред.) мы проинвестируем в нашу инфраструктуру минимум 20 млрд долл., чтобы привести в порядок 24 тыс. км наших дорог, увеличить количество реально работающих аэропортов до 15, обеспечить развитие пяти морских портов, чтобы существенно увеличить их мощность. Утроить мощность нашего военно-промышленного комплекса», — подчеркнул президент.

ИА REGNUMнапоминает, что, по мнению экспертов, на сегодняшний день «потолок» роста внутреннего валового продукта (ВВП) Украины находится на уровне 3−4%. Западные кредиторы страны пока не слишком верят во взрывной рост экономики — Международный валютный фонд (МВФ) в конце июля опубликовал прогноз, согласно которому в 2019 году ВВП Украины вырастет на 2,7%, а в 2020-м — на 3%.