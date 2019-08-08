Симферополь, 8 августа 2019, 17:41 — REGNUM
В симферопольском парке им. Шевченко построят два детских досуговых центра и часовню. Об этом 8 августа на встрече с главой РК заявила руководитель администрации крымской столицы Наталья Маленко.
В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал оказать помощь в вопросе завершения строительства часовни, строительство которой началось ещё в 2012 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Симферополя заявили о своём намерении рассмотреть варианты выделения земли под строительство храма для старообрядцев в крымской столице.
Об этом: По следам Екатеринбурга: в тесном Симферополе хотят построить новый храм