Симферополь, , 17:41 — REGNUM

В симферопольском парке им. Шевченко построят два детских досуговых центра и часовню. Об этом 8 августа на встрече с главой РК заявила руководитель администрации крымской столицы Наталья Маленко.

«Мы сейчас думаем, насколько возможно государственно-частное партнёрство в плане организации досуга детей. Это некоммерческий объект, он должен быть завершён в течение года. Будем проводить общественные слушания, подрядчик понимает, что сегодня в парковой зоне можно построить только то место, куда можно ребёнка провести бесплатно. Второй объект — тоже досуговое место», — руководитель глава администрации города.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал оказать помощь в вопросе завершения строительства часовни, строительство которой началось ещё в 2012 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Симферополя заявили о своём намерении рассмотреть варианты выделения земли под строительство храма для старообрядцев в крымской столице.

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