Нижний Новгород, , 17:41 — REGNUM

Расписание судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» изменили после обращений жителей Городца и Нижнего Новгорода. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Планируется, что в пятницу вечером, утром субботы и понедельника «речные трамваи» будут доставлять жителей региона в Городец и обратно.

В воскресенье утром судно будет ходить в Макарьево, обратный рейс — в середине этого же дня. Судно отправляется с причала №5.

Стоимость билетов составит только в Городец — 400 рублей, туда и обратно — 600 рублей, цена детского билета на 100 рублей дешевле. Стоимость билета в Макарьево — 600 рублей, с учётом поездки обратно — 1 тыс. рублей, для детей — 400 и 600 рублей соответственно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, навигацию судов на подводных крыльях запустили 6 августа. Ранее планировалось, что в Городец «Валдай» будет ходить только раз в неделю — туда и обратно. В этом году на воду спустят ещё одно такое судно, в следующем — ещё три.