Москва, , 17:49 — REGNUM

За первые шесть месяцев 2019 года объёмы поставок за границу российских легковых автомобилей выросли на 25,9%, грузовых автомобилей — на 2,8%. Соответствующие цифры приведены в специальном докладе на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В документе отмечено, что речь идёт об увеличении физических объёмов экспорта, а не о его ценовом выражении.

Всего доля экспорта машин и оборудования в январе-июне 2019 года составила 5,7% от общего объёма поставок российских товаров за границу. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель снизился на 0,2%. Стоимостный объём экспорта данной продукции сократился на 6,8%, в том числе железнодорожных локомотивов и их частей — на 16,2%, оборудования механического — на 2,9%.

В то же время стоимостный объём экспорта средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, возрос на 6,2%, электрического оборудования — на 2,2%.

Читайте ранее в этом сюжете: Экспорт российской пшеницы сократился почти в два раза