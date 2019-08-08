Киров, , 17:36 — REGNUM

В Кировской области пересчитали тарифы на услуги регоператора по обращению с ТКО, сократив расходы на 15,7%. Об этом сообщает пресс-центр правительства по итогам заседания общественного совета при региональной службе по тарифам (РСТ).

Тариф на твёрдые коммунальные отходы Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Главным вопросом стало предписание ФАС. Речь идёт о пересмотре тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО и тарифов на захоронение мусора для общества «Центральный полигон». Ранее антимонопольщики выдали предписание об исключении части транспортных расходов из состава годовой выручки общества «Куприт» — в частности, приобретения техники по лизингу, заменив обновление автопарка только расходами на амортизацию. Также исключены расходы на создание и эксплуатацию мусороперегрузочных станций, перераспределены инвестиционные расходы ООО «Центральный полигон» равными долями на 2019−2021 годы.

Замруководителя РСТ Григорий Троян отметил, что в целях исполнение предписания ФАС России с 1 сентября в Кировской области тариф на работу АО «Куприт» снизится на 15,7%. По данным властей, в результате в Кирове для жителей частного сектора плата сократится со 138,66 до 116,79 рубля с человека, многоквартирных домов — с 4,96 до 4,18 рублей за 1 кв. метр. В Кирово-Чепецке в частном секторе плата составит 111,27 рублей за человека (ранее 132,09), в многоквартирных домах — 3,98 рубля за 1 кв. метров (было 4,72). Для жителей остальных муниципалитетов Кировской области плата уменьшится со 106,08 рублей с человека до 97,78 рублей.

Сообщается также, что перерасчёт платы за ТКО с 1 января по 31 августа производиться не будет. В РСТ поясняют, что полученные «Купритом» доходы за указанный период «будут учтены при формировании единого тарифа регионального оператора по обращению с ТКО на 2020 год».

Как сообщало ИА REGNUM, оператор может оспорить как предписание ФАС, так и постановление региональной службы по тарифам.

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