Майкоп, , 17:22 — REGNUM

Благоустройство 35 дворов и 23 общественных территорий запланировано в Адыгее в 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На эти цели направлено 251,3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе главы республики.

Благоустройство дворовых территории в Майкопе Adygheya.ru

Почти половина выделенных средств, а именно — 121,6 млн рублей, выделено на обустройство столицы республики, города Майкопа. Здесь в текущем году будут благоустроены 24 двора, объединяющих 42 дома, и шесть общественных территорий.

«Благоустройство десяти дворов уже завершено. Там оборудованы детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, внутридворовые проезды расширены и заасфальтированы с установкой нового бордюрного камня, предусмотрены места парковки автомобилей, обустроены зоны отдыха», — рассказали в пресс-службе главы Адыгеи.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Дагестана на исполнение проекта «Комфортная городская среда» в 2019 году направят свыше 1,1 млрд рублей. На эти средства планируется благоустроить 220 общественных и дворовых территорий в десяти городах и 58 сельских поселениях республики.