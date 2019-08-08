Москва, , 17:22 — REGNUM

В первые шесть месяцев 2019 года основой российского экспорта, как и ранее, были топливно-энергетические товары. Об этом сообщается в специальном отчёте на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Доля этой категории товаров в общем объёме проданных за границу продукции составила 64,7%. В аналогичный период прошлого года показатель составлял 64,0%. При этом за год стоимостный объем данных товаров снизился на 2,6%, а физический вырос на 2,1%.

«Среди продукции топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта электроэнергии на 31,5%, угля каменного — на 7,6%, бензина автомобильного на 3,9%. Вместе с тем снизились физические объемы экспорта нефтепродуктов на 8,4%, в том числе жидкого топлива — на 9,2%, дизельного топлива — на 7,1%, газа природного — на 5,2%, керосина — на 4,9%», — сказано в отчёте.

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