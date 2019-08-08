Киев, , 16:50 — REGNUM

Война на Украине не напугает турецкий бизнес, готовый вкладывать деньги в украинскую экономику в расчете на большие прибыли.

Об этом сегодня, 8 августа, заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Игорь Рейтерович, комментируя выступление президента Украины Владимира Зеленского на бизнес-форуме в Турции.

Напомним, что Зеленский пообещал защиту турецким инвестором и выразил желание увеличить товарооборот с Турцией в два раза — до 10 млрд долл в год.

«Турцию это (война на Украине — ред.) будет пугать в меньшей мере, чем европейцев, по одной простой причине — они последние 10 лет активно инвестируют, несмотря на все боевые действия… Посмотрите, кто у нас строит основные дороги, кто подрядчики? Это в основном турецкие компании. С другой стороны, Турция не могу сказать, что находится в состоянии войны, но имеет тысячи километров границы с Сирией, постоянно ведет боевые действия с курдами, поэтому для них есть определенный риск, но они готовы эти средства вкладывать. Они понимают, что получат намного большую прибыль», — добавил Рейтерович.

Он считает, что Украина действительно может резко нарастить торговый оборот с Турцией, увеличив его с сегодняшних $4 млрд в год до более чем $10 млрд.

«На самом деле его можно увеличить намного больше. Мы можем реально помогать друг другу», — сказал Рейтерович.

В частности, рост торгового оборота может обеспечить подписание соглашения о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной.

«У нас давно идет согласование зоны свободной торговли. Мы согласовали 21 пункт из 22, а вот последний пункт, который не согласован, вызывает больше всего беспокойства, потому что он касается сельского хозяйства. А тут мы выступаем не столько партнерами, сколько конкурентами. Надеюсь, при новом президенте и новом Кабинете министров этот вопрос будет решен. Для нас это будет большим плюсом, потому что для нас Турция — стратегический партнер», — добавил Рейтерович.

ИА REGNUMнапоминает, что в ходе переговоров с Зеленским Эрдоган заявил, что сейчас, наконец-то, настало время финализировать переговорный процесс по составлению соглашения о зоне свободной торговли. Глава Турции напомнил, что переговоры относительно документа длятся уже много лет.

В свою очередь президент Зеленский заявил следующее:

«Надеюсь, что наши стороны как можно скорее смогут достичь компромисса в этом вопросе и подготовить все необходимые документы».