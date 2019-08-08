Симферополь, , 16:41 — REGNUM

В Симферополе завершили очистку реки Салгир, из русла которого было вывезено более 70 тысяч тонн иловых отложений. Об этом 8 августа на встрече с главой РК сообщила руководителем администрации крымской столицы Наталья Маленко.

Река Салгир (cc) Дмитрий Ванькевич

«Очистка русла реки Салгир завершена, вывезено порядка 70 тысяч тонн иловых отложений. Когда мы начинали на участке от улицы Шмидта до проспекта Кирова, высота отложений составляла 1,8 метра», — отметила Маленко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители подрядчика сообщили о том, что в рамках реконструкции набережной реки Салгир было установлено около двух километров нового ограждения, которое было изготовлено Керченским металлургическим заводом.

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