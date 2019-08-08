Симферополь, 8 августа 2019, 16:41 — REGNUM
В Симферополе завершили очистку реки Салгир, из русла которого было вывезено более 70 тысяч тонн иловых отложений. Об этом 8 августа на встрече с главой РК сообщила руководителем администрации крымской столицы Наталья Маленко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители подрядчика сообщили о том, что в рамках реконструкции набережной реки Салгир было установлено около двух километров нового ограждения, которое было изготовлено Керченским металлургическим заводом.