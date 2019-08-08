Киров, , 16:35 — REGNUM

В Кировской области во втором квартале стоимость жилья подорожала как на первичном, так и на вторичном рынках. Жильё дорожает в большинстве регионов Поволжья. Об этом сообщает Кировстат по итогам выборочного наблюдения за деятельностью юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществлявших операции с недвижимостью.

Жильё Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

По данным ведомства, во втором квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом в Кировской области жильё в новостройках подорожало на 0,6% и составило в среднем 44 374 рубля за «квадрат». На вторичном рынке стоимость жилья выросла в среднем на 1,7% — до 39 988 рублей.

По данным Кировстата, рост за указанный период рост цен на жильё произошёл в большинстве регионов Поволжья. Новостройки более всего подорожали в Удмуртии (+3,6%), вторичное жильё — в Татарии (+4,5%). Стоимость жилья на первичном рынке подешевела только в Прикамье (-1,1%) и Марий Эл (-0,2%). Вторичное жильё подешевело в шести регионах, более всего — в Оренбургской области (-1,7%).

Что касается абсолютных цифр, то на конец второго квартала самое дорогое жильё было на первичном и вторичном рынках в Татарии — соответственно 65 475 и 69 326 рублей за 1 кв. метр. Самое дешёвое — в Марий Эл: 38 029 рублей и 37 109 рублей.