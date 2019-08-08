Москва, , 16:28 — REGNUM

Объём международных резервов России по состоянию на 2 августа составил $516,8 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 26 июля международные резервы страны составляли $519,9 млрд. Таким образом, за неделю показатель снизился на $3,1 млрд, или на 0,6%.

Как отмечается в комментарии регулятора, снижение резервов произошла «вследствие отрицательной переоценки, отчасти компенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота».

Напомним, на предыдущей неделе международные резервы России снизились на 0,4% млрд, до этого показатель рос на протяжении восьми недель подряд.

По состоянию на 1 августа, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов иностранная валюта составляла $417,87 млрд, специальные права заимствования — $6,68 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,99 млрд, монетарное золото — $101,92 млрд.