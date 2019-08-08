Киев, , 16:21 — REGNUM

Осенью Верховная рада Украины нового созыва примет закон о концессии госимущества и земельную реформу. Об этом 8 августа заявил в Анкаре президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед представителями турецкого бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Осенью мы принимаем закон о концессии, что даст возможность государству безопасно работать с частным сектором, с частными компаниями. Будем рады видеть турецкие компании в качестве действительно надежных партнеров во всех этих наших проектах. Заходите со своим капиталом, со свои опытом, со своими технологиями», — призвал Зеленский.

Он также пообещал ввести рынок земли с 2020 года и в этом контексте пригласил турецкие компании расширять аграрный бизнес на Украине.

«В этом году обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 млн га земли, которая является лучшей в мире по своему качеству», — заявил украинский президент.

По его словам, уже есть турецкие компании, которые владеют украинской землей (Зеленский не уточнил, по какой именно схеме реализовано владение, поскольку продажа земли на Украине пока запрещена — ИА REGNUM ):

«Надеюсь, таких компаний станет намного больше, особенно это касается южной части Украины, где есть потребность в развитии и создании мелиоративных систем. Тут мы также рассматриваем возможность для государственно-частного партнерства», — добавил он.

Сегодня же, 8 августа, было опубликовано интервью заместителя главы Офиса президента Украины Алексея Гончарука изданию «Фокус», в котором чиновник заявил, что предположительно с середины следующего года на Украине удастся запустить рынок земли.

«Эта реформа требует подготовки. Тут у нас нет права на ошибку. Необходимо создать условия, при которых у мелких собственников будет ресурс для конкуренции за землю с крупными, и предпринять все необходимые меры, чтобы не дать мошенникам и рейдерам шансов нарушать права честного владельца земли», — рассказал Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа Зеленский прибыл в Турция с двухдневным официальным визитом. Глава украинского государства провел встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и представителями украинской общины.