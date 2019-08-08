Москва, , 16:20 — REGNUM

Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 29 июля по 4 августа выросла в среднем на две копейки и достигла 44,58 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены на бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 5 августа средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составляла 42,23 рубля, марки Аи-95 — 45,64 рубля, марки Аи-98 — 51,31 рубля.

Стоимость дизельного топлива за неделю, по данным Росстата, в среднем не изменилась и сохранилась на уровне 46,14 рубля за литр.

В течение недели рост цен на бензин наблюдался в 43 центрах субъектов Федерации. Наибольший рост зафиксирован в Улан-Удэ — на 0,7%. Снижение цен отмечено в Красноярске — на 0,7%, Петрозаводске — на 0,4%, Иваново, Перми, Кызыле и Кемерово — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю не изменились.