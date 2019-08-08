Киев, , 16:12 — REGNUM

Переговоры Киева и Москвы по газовой тематике начнутся в сентябре, когда на Украине завершится формирование правительства.

Об этом 8 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр экономики УкраиныВиктор Суслов.

Оценивая перспективы возможного соглашения сторон, бывший украинский министр отметил, что игра России «вполне понятна» — подписать на один год транзитный контракт, или ненадолго продлить действующее соглашение с тем, чтобы можно было достроить «Северный поток-2», а потом перенаправить основную часть транзита газа через этот газопровод.

«Также им (России) нужно время чтобы закончить строительство «Турецкого потока»… С блокированием этих газопроводов у Украины ничего не получается. Соответственно контракт на 10 лет подписан не будет. Но время у нас есть, компромисса можно достигнуть. Пока новоизбранный президент Зеленский не вступал в переговоры с российской стороной. Пока у нас нет нового правительства, премьер-министра, нет нового главы «Нафтогаза». Россиянам не с кем вести переговоры. Надо немного подождать. В сентябре, когда все назначения состоятся, возможно, что переговоры сдвинутся с мертвой точки», — рассказал Суслов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев ожидает от «Газпрома» официального ответа на предложенный вариант заключения нового транзитного контракта на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд кубометров.

«Говорят, что «Газпром» хочет контракт на транзит не на 10 лет, как предложила Еврокомиссия, а только полгода-год, пока не достроят «Северный поток-2». Было бы желательно, чтобы «Газпром» ответил официально на предложение ЕК. Если «Газпром» не принимает это предложение, пусть предложит свой вариант. Причем желательно со всеми деталями», — отметил Витренко.

Он заявил, что желание «Газпрома» заключить транзитный контракт всего на год-полтора доказывает намерение Кремля полностью отказаться от украинского транзита после завершения строительства «Северного потока-2».