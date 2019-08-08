Ярославль, , 16:10 — REGNUM

По итогам 2018 года торговый оборот между Ярославской областью и Крымом в сфере агропромышленного комплекса увеличился в 9 с половиной раз и составил 328 миллионов рублей. Об этом заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов сообщил на заседании круглого стола, состоявшегося 8 июля в министерстве сельского хозяйства республики.

Круглый стол Крым

В Республике Крым сейчас находится делегация Ярославской области, возглавляемая председателем правительства Дмитрием Степаненко.

«В республику мы отправляем кондитерские изделия, товары бакалейной группы, мясо-молочную продукцию и сельскохозяйственную технику, — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов. — За пошлый год ярославские производители поставили в Крым 1 миллион штук перепелиных яиц, 2 тонны мяса перепелов, 72 тонны бакалеи, 100 тонн картофеля, 57 тонн кофе, чая, шоколада и кондитерских изделий. Объем продаж сельскохозяйственной техники вырос в 8,5 раза.»

Из Крыма в Ярославскую область поставляются рыбные консервы и вина. В этом году в Ярославле был создан цех передержки устриц и мидий. Морепродукты привозят из Крыма напрямую самолетом. Таким образом уже поставлено 10 тысяч устриц и 700 килограммов мидий.

Еще один цех по передержке планируют построить в Рыбинском районе. Такая возможность обсуждалась в ходе визита ярославской делегации в Крым.

На круглом столе рассматривалась возможности увеличения поставок в республику ярославской сельхозтехники. Минсельхоз Крыма и департамент АПК и потребительского рынка Ярославской области проработают варианты использования механизмов АО «Росагролизинг» и Региональной лизинговой компании.

Также представители регионального правительства обсудили новые направления сотрудничества — поставки в Крым органической продукции, бактериальных концентратов для изготовления кисломолочных продуктов, а также научные и образовательные обмены.

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