Киров, , 16:09 — REGNUM

В городе Котельничи Кировской области планируют построить детский сад за 184 млн рублей. Средства предусмотрены в бюджете муниципалитета. На портале госзакупок опубликовано извещение о проведении соответствующего аукциона, передаёт корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на документ.

Заказчиком выступает администрация города Котельничи. Победитель электронного аукциона должен будет построить по улице Прудной трёхэтажный детский сад-ясли на 270 мест. Согласно документу, в новом дошкольном учреждении будут работать 72 человека — помимо воспитателей, это медсестры, психолог, логопед, музыкальный работник, инструктор бассейна и другие.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в сумме 184 501 600 рублей. Отмечается, что средства предусмотрены в муниципальном бюджете города.

По данным министерства образования Кировской области, в новом учебном году более 13 500 детей впервые пойдут в детские сады, до конца 2019 года к ним присоединятся еще около 1700 детей. В том числе в Кирове во втором полугодии появятся пять детсадов, рассчитанные на 1300 мест. 370 дошкольников станут посещать новые детские сады в районах Кировской области.

По официальным данным, в области за три года построят 21 детский сад, из них десять дошкольных учреждений появятся в районах, где новые объекты не строились «несколько десятилетий». По расчётам чиновников, в Кирове в 2020 году вопрос с очередью в детские сады будет решен.