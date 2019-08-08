Рим, , 15:56 — REGNUM

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН приняла Международный кодекс поведения в области устойчивого использования удобрений. Документ был подписан на 41-ой сессии организации в конце июня в Риме, Италия.

«Кодекс по удобрениям нацелен на решение проблем мирового значения и тем самым будет содействовать достижению ряда целей в области устойчивого развития, — говорится в документе. — В целом он закладывает общую, адаптируемую к местным условиям основу и содержит набор добровольных практик в помощь различным заинтересованным сторонам, которые прямо или косвенно имеют дело с удобрениями».

В документе содержатся рекомендации правительствам брать на себя функции по регулированию вопросов, касающихся наличия в удобрениях тяжелых металлов.

«(Следует) установить научно-обоснованные ограничения для загрязняющих веществ из удобрений в почве (например, тяжелых металлов), при превышении которых ограничиваются продажа и применение удобрений из-за высокой вероятности загрязнения почвы», — пишут авторы кодекса.

«Мы приветствуем публикацию Международного кодекса, — говорит Андрей Гурьев, генеральный директор компании «ФосАгро» (крупнейший производитель фосфорных удобрений в России). — Он создает положительные долгосрочные эффекты для устойчивого развития сельского хозяйства и производителей продуктов питания по всему миру. Считаем, что повсеместное распространение и внедрение рекомендаций кодекса позволит упростить процесс решения глобальных проблем, связанных с продовольственной безопасностью, загрязнением окружающей среды и обеспечением устойчивого развития сельского хозяйства».

Председатель комитета Совета директоров «ФосАгро» по устойчивому развитию и экс-глава ЮНЕСКО Ирина Бокова также положительно восприняла публикацию документа:

«Цели «ФосАгро» и ФАО в данном направлении полностью совпадают — обеспечить продовольственную безопасность и гарантировать доступ населения к качественной пище, — говорит эксперт. — Без качественного, безопасного и регулярного питания невозможно достичь выполнения третьей цели устойчивого развития ООН — хорошего здоровья населения, так как оно, как раз и начинается с питания».

Напомним, это уже не первый шаг на высоком уровне в сторону очищения используемых в мире удобрений. В мае этого года Европейским парламентом и Европейским Советом был введен запрет на оборот фосфорных удобрений с высоким содержанием тяжелых металлов на территории ЕС в 2022 г. с одновременным введением добровольной зеленой маркировки для удобрений с содержанием кадмия менее 20 мг/кг P2O5. На всей территории ЕС вступит в силу норма содержания кадмия в фосфорсодержащих удобрениях — не более 60 мг на кг P2O5, а еще через 7 лет возможно дальнейшее ужесточение до 40 мг.

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