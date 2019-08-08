Белгород, 8 августа 2019, 15:56 — REGNUM
Согласно новому регламенту, в Белгородской области срок поверки газового счётчика со снятием прибора сократится с 12 до пяти дней, при этом абоненту не будут отключать подачу газа. Такое соглашение разработали региональные власти совместно с крупнейшими компаниями, занимающимися поверкой счётчиков, сообщили 8 августа в пресс-службе департамента ЖКХ. На время поверки начислять плату за газ будут по среднему показателю прошлого месяца.
В период 2020 — 2024 годов в Белгородской области наступает срок поверки у 211 тыс. счётчиков. Глава региона Евгений Савченко распорядился внести в регламент уточнение о конкретном времени визита газовиков, с точностью до минуты, чтобы «приучить всех к дисциплине».