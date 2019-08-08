Белгород, , 15:56 — REGNUM

Согласно новому регламенту, в Белгородской области срок поверки газового счётчика со снятием прибора сократится с 12 до пяти дней, при этом абоненту не будут отключать подачу газа. Такое соглашение разработали региональные власти совместно с крупнейшими компаниями, занимающимися поверкой счётчиков, сообщили 8 августа в пресс-службе департамента ЖКХ. На время поверки начислять плату за газ будут по среднему показателю прошлого месяца.

«Сегодня на процессе поверки работают две службы. Сначала одна служба должна зафиксировать показания счётчика и уехать. Потом надо вызвать того, кто демонтирует счётчик и отдаст его для поверки. Мы разработали регламент, по которому газовики сами будут вести базу данных абонентов и к наступлению срока поверки оповещать их об этом. Достаточно будет сделать один звонок, и служба проведёт сразу и съём показаний счётчика, и демонтаж. Таким же образом выстроен механизм с обратным монтажом. В итоге с 12 дней срок поверки сократится до пяти», — пояснил глава департамента Константин Полежаев.

В период 2020 — 2024 годов в Белгородской области наступает срок поверки у 211 тыс. счётчиков. Глава региона Евгений Савченко распорядился внести в регламент уточнение о конкретном времени визита газовиков, с точностью до минуты, чтобы «приучить всех к дисциплине».