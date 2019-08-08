Сеул, , 15:57 — REGNUM

Южнокорейская компания Lee International IP & LawGroup и многонациональная юридическая фирма Dentos объявили о создании стратегического альянса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, компании обсудили планы относительно альянса сегодня, 8 августа, в пятизвездочном отеле Grand Hyatt Seoul.

Известно, что в мероприятии приняли участие глава Dentos Джо Эндрю, исполнительный директор Dentos Эллиот Портной, исполнительный советник Lee International IP & LawGroup Ким Чхоль Су, юрист Lee International IP & LawGroup Пак Сон Тык, председатель совета Lee International IP & LawGroup Ким Чжан Хван.

Известно, что Dentos является первой международной юридической фирмой, которая сотрудничает с южнокорейской компанией.

Dentos — многонациональная юридическая фирма, основанная 2015 году. Известно, что в компании работает около 8000 юристов в 50 странах мира.

Lee International IP & Law Group — одна из лучших фирм по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в Южной Корее.