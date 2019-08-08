Москва, , 15:50 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе нарушил идиллию, сложившуюся на российском валютном рынке и на рынках валют развивающихся стран в целом, заявил корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, резкий обвал валют был вызван объявлением нового раунда пошлин в отношении Китайских товаров импортируемых в США и соответственно справедливыми предположениями инвесторов о том, что торговый конфликт между крупнейшими экономиками решить в кратчайшие сроки не удастся.

«Сейчас ситуация на отечественном валютном рынке стабилизируется, волатильность снизилась. У российских ОФЗ снова появился покупатель, судя по индексу RGBI, который рос последние три торговые сессии», — отметил эксперт.

Последние аукционы Минфина РФ также прошли успешно, со значительным превышением спроса над предложением. Единственное, что останавливает рубль от коррекции сейчас, это снижающаяся нефть. 8 августа нефть марки Brent торгуется ниже $58 за баррель.

«Со стороны техники картина не изменилась. Уровень 65,60 играет для пары доллар/рубль важную роль. Пока котировки ниже, нисходящий тренд актуален. В свою очередь, если валютная пара уйдет выше 65,60 среднесрочный сценарий трансформируется в пользу дальнейшего роста валютной пары», — полагает Капустянский.

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