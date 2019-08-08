Москва, , 15:48 — REGNUM

Первые резиденты территорий опережающего социально-экономического развития в Железногорске, Сарове, Северске и Новоуральске создадут производства с общим объёмом инвестиций 293,3 млн рублей. Об этом 8 августа сообщили в департаменте коммуникаций госкорпорации «Росатом».

В начале августа управляющая компания «Атомтор» подписала четыре новых соглашения с инвесторами. Сразу для трёх территорий — Железногорска, Северска и Новоуральска — эти соглашения стали первыми.

Отмечается, что в Железногорске будет создано производство станций быстрой зарядки электротранспорта для использования в городских условиях с объёмом инвестиций 12,5 млн рублей. В Северске появится современный машиностроительный завод стоимостью 250 млн рублей, в Новоуральске — современное, технологическое предприятие по капитальному, текущему ремонту станков и общепромышленного оборудования (24,3 млн рублей), в Сарове — производство товарного бетона, растворов и железобетонных изделий (6,5 млн рублей). Предполагается, что инвестиционные проекты позволят создать в закрытых городах 212 новых рабочих мест.

Добавим, работа по созданию ТОСЭР в городах атомной промышленности ведется госкорпорацией «Росатом» совместно с субъектами России и муниципальными образованиями с 2014 года.

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