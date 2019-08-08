Магас, , 15:46 — REGNUM

Ингушетия заняла первое место среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа по темпам роста строительства жилья. По итогам I квартала 2019 года в республике было введено в эксплуатацию 72,2 тыс. кв. метров жилья. Рост составил 23,7% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

В тройку лидеров также вошли Северная Осетия-Алания с приростом в 22,3% (до 122,1 тыс. кв. метров) и Карачаево-Черкесия — где рост строительства жилья составил 19,8% (54,9 тыс. кв. метров).

Согласно данным Росстата, всего по России за первый квартал 2019 года введено в эксплуатацию 398,4 тыс. квартир общей площадью 30,1 млн кв. м. Прирост по сравнению с 2018 годом составил 3,7%. Рекордные показатели по росту темпов строительства жилья демонстрируют Тверская область (95,7%), Карелия (48,5%), Мурманская область (46,1%).

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