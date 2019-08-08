Москва, , 15:42 — REGNUM

В России среднее потребление кондитерских изделий по итогам первых шести месяцев 2019 года снизилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого годам, сообщает Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

Уэйн Тибо. Пирожные на подставках

Так, потребление тортов и пирожных в России за указанный период снизилось с 1,9 кг до 1,8 кг на человека в год, сахаристых изделий — с 7,9 кг до 7,7 кг, шоколадных кондитерских изделий — с 5,1 кг до 5 кг.

По словам экспертов, основная причина снижения потребления сладкого — общий рост цен на товары, в том числе на сладости. По данным Росстата, в июне кондитерские изделия в среднем подорожали на 4,8%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным оператора фискальных данных «Такском», самыми продаваемыми сладостями в июле в России стали печенье, пряники и вафли. На втором месте среди популярных сладостей у жителей России — шоколадные изделия, их продажи выросли на 3%. Далее идут сахарные изделия, шоколадная паста, торты и пирожные.

Вместе с тем, по словам экспертов, в России из-за увеличения налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло цены на кондитерские изделия могут увеличиться в ближайшие шесть месяцев примерно на 5−7%.

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