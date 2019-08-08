Калининград, , 15:38 — REGNUM

Динамика изменений цен на хлеб в Калининградской области не просто не отличается от ситуации в остальной части России, где хлеб в среднем подорожал на 7,7%, а значительно опережает эту статистику.

Хлеб в российском эксклаве не просто дорожает, а дорожает быстрее остальных продуктов, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 августа. Согласно местной статистике, ещё в июле хлеб был назван самым быстродорожающим продуктом в регионе. Цена буханки за 2019 год уже подросла на 17,4%.

Для сравнения, одна из категорий-лидеров по скорости роста цен — яйца — дорожали в два раза медленнее, рост на 8,5%.

В настоящий момент цены на хлеб в Калининграде следующие: буханка «Галицкого» 580 гр — 59.90 р., «Кайзеровский» — 51 р., «Крестьянский» нарезной 48.9 р., «Тостовый» нарезной 53.9 р., «Паланга» половинка нарезая 44.9 р., «Бальга» 400 гр — 35.90 р., второй по популярности в городе «Дарницкий» — порядка 40 рублей за буханку.

Напомним, по данным Росстата, с января по июль 2019 года цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 7,7% в отношении к аналогичному периоду 2018 года. Таким образом, рост цен на хлеб заметно опередил общий уровень инфляции, который по итогам за шесть месяцев составил 5%, сообщает Росстат. В 2018 году рост цен на хлеб за полугодие к прошлогоднему показателю составил лишь 2,3%.