Калининград, , 15:36 — REGNUM

В Калининградской области набирает обороты уборочная кампания, а урожайность по целому ряду культур ожидается рекордной. Как сообщает пресс-служба регионального правительства сегодня, 8 августа, общая посевная площадь в этом, 2019 году, составляет 271,4 тыс. гектаров. Это на 10% больше, чем годом ранее.

Уже убрано примерно 30% урожая. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, полностью убран рапс, подоспела пшеница и другие зерновые. Он надеется на рекордные показатели в этом году в 500 тыс. тонн. «Это лучший результат советского периода», — сказал Антон Алиханов.

При этом озимую пшеницу, например, в хозяйстве новой в региональном агробизнесе компании «Золотой колос Балтики», которую и посетил Алиханов, убирают с урожайностью 79,2 центнера с гектара. Это также один из самых высоких показателей.

«Средняя по региону урожайность зерновых и зернобобовых составляет 54,3 центнера с гектара, рапса — 31 центнер с гектара. Для сравнения, средняя по России урожайность зерновых и зернобобовых — 34,2 центнера с гектара, рапса — 22,5», — отмечает пресс-служба регионального правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в июле хлеб был назван самым быстродорожающим продуктом в регионе. Цена буханки за 2019 год уже подросла на 17,4%. В целом по России хлеб за год подорожал на 7,7%.