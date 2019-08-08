Рига, , 15:34 — REGNUM

В сезон отпусков возникновение кризиса из-за нехватки врачей возможен в любой латвийской больнице. Об этом заявила заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения Лига Шерна после встречи с представителями больницы и думы города Даугавпилсса, сообщает delfi.lv.

Как рассказала Шерна и член правления Даугавпилсской больницы Григорий Семенов, на данный момент руководство больницы различными способами пытается реорганизовать работу и улучшить оказание медицинских услуг.

В свою очередь председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш считает, что сложившаяся ситуация в больнице — одно из последствий нехватки бюджетного финансирования в отрасли. В 2018 году Даугавпилсская дума выделила 1 млн евро для региональной больницы, и в случае данного кризиса, по мнению Элксниньш, региональные больницы и самоуправления стали лишь «заложниками ситуации».

«Проблему человеческих ресурсов нужно решать, предусмотрев в Сейме соответствующее финансирование, чтобы была возможность привлечь выпускников школ к учебе на медицинских факультетах, — поделился возможным решением Элксниньш, — если государство называет здравоохранение одним из приоритетов, то и финансирование должно быть соответствующим».

В тоже время представитель Минздрава заверила, что увеличения числа работников медотрасли — одна из приоритетных задач, для которой министерство будет просить финансирование в размере 119 млн евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Даугавпилсской региональной больнице не будут до 1 сентября проводится плановые операций из-за критической нагрузки на анестезиологов и реаниматологов. В связи с разразившимся кризисом Сейм Латвии соберется на внеочередное заседание.

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