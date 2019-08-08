Первоуральск, Свердловская область, , 15:20 — REGNUM

В Свердловской области хлеб можно дешевле купить в киосках, а по более высоким ценам он продаётся в магазинах. При этом с начала года цены поднялись, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В одном из хлебных киосков города Первоуральска батоны нарезной и подмосковный весом по 300 граммов стоят по 19 рублей. «Чусовской» и «Крестьянский» можно приобрести по такой же цене, одна буханка весит 500 граммов.

В расположенном рядом магазине одной из региональных торговых сетей батоны с такими же наименованиями обойдутся покупателю уже в 27 рублей. За последний год рост составил примерно два рубля. 500-граммовая буханка «Крестьянского» хлеба там стоит 35 рублей, а «Чусовского» — 25.

Желающие могут приобрести и бездрожжевой хлеб. В одном из киосков 250-граммовая буханка одного из хлебокомбинатов стоит 13 рублей. Также в киосках и магазинах можно приобрести бездрожжевой хлеб на хмелевой закваске весом 500 граммов. В одном из магазинов его продают по 36 рублей. В киосках цена несколько ниже.