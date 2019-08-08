Великий Новгород, , 15:12 — REGNUM

В магазинах Великого Новгорода — как в сетевых, так и в торговых точках местных предпринимателей — большой выбор хлеба и хлебобулочной продукции, при этом цены на хлеб разнятся в пять, а то и в шесть раз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выбор есть. Хлеб в магазинах Великого Новгорода ИА REGNUM

В зависимости от веса и сорта, наличия упаковки и нарезки, хлеб можно приобрести по цене от 20 до 60 рублей. Есть и «социальный» продукт по низкой цене от 12,99 рубля — нарезной батон 1 сорта весом 350 граммов в упаковке и нарезке.

По согласованию с региональными властями в ассортименте торговых сетей есть и хлеб от новгородских производителей: эта продукция специально маркирована («Выбираю новгородское»), но стоит дороже, чем социальный продукт. Так, например, стандартная буханка весом 650 граммов хлеба «Дарницкий» производства «Новгородхлеб» стоит почти 46 рублей, батон нарезной весом 350 граммов и без нарезки — почти 24 рубля.

«Выбирать новгородское» дороже ИА REGNUM

При этом хлеб из соседней Псковской области продаётся по цене от 24 до 29 рублей за 550-граммовую буханку в нарезке и упаковке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородстат сообщил о незначительном росте цен на хлеб в первую неделю августа 2019 года — менее одного процента. Сообщается, что в среднем цена за 1 кг хлеба в Новгородской области повысилась с 62,74 рубля за 1 кг до 62,8 рубля (в Великом Новгороде — с 66,41 рубля до 66,43 рубля).

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