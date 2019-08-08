Москва, , 15:11 — REGNUM

Объём выручки Росморпорта, полученной по итогам работы в июле 2019 года, составил 2,371 млрд рублей. Это на 11% выше показателя в аналогичном месяце прошлого года, сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что положительная динамика ключевых показателей эффективности относится и к другим направлениям работы. Так, общее количество судозаходов в морские порты России в прошлом месяце составило 35,4 тысячи, количество лоцманских операций превысило 19 тысяч.

«За прошедший месяц специалисты систем управления движением судов ФГУП «Росморпорт» обеспечили 111,5 тысяч навигационных операций сопровождения судов. Это на 3,5% больше, чем за сопоставимый период 2018 года», — говорится в сообщении.

ФГУП «Росморпорт» — ведущий российский оператор морских портов, обеспечивавший безопасность мореплавания и эксплуатацию федерального имущества в 65 морских портах, расположенных в 24 субъектах РФ.

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